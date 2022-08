Musica: Lello Analfino in concerto a Santa Margherita Belìce

(ANSA) - PALERMO, 19 AGO - Il leader dei "Tinturia" Lello Analfino sarà in concerto a Santa Margherita di Belìce (Ag) domani sabato 20 agosto alle ore 22.00 nella bellissima piazza Matteotti, che costeggia il suggestivo Palazzo Filangeri Cutò e la spettacolare Villa del Gattopardo dove Giuseppe Tomasi di Lampedusa trascorreva le sue vacanze. Il concerto, dal titolo "Lello Analfino in elettrico (Tinturia)", ripercorrerà la vasta produzione musicale del cantautore agrigentino e del suo gruppo musicale, che della lingua siciliana hanno fatto un tratto stilistico e un linguaggio poetico che ha conquistato la scena nazionale con brani come "Nicuzza", "Occhi a pampina", "Giovanotto" o come il più recente brano "Cocciu d'amuri", colonna sonora del film "Andiamo a quel paese" di Ficarra e Picone. Durante la sua esibizione Lello Analfino sarà accompagnato da una band composta da Angelo Spataro alla batteria, Domenico Cacciatore al basso, Peppe Milia alle chitarre e Vincenzo Fontes alle tastiere. Domenica 21 agosto sarà la volta di Sasà Salvaggio che presenta il suo spettacolo di cabaret "I Love Sicilia", sempre in Piazza Matteotti alle ore 22.00. (ANSA).