Turista colta da malore soccorsa in riserva dello Zingaro

(ANSA) - ALCAMO, 14 AGO - Una turista di Montelepre (Pa) C.F. di 42 anni, colta da malore è stata recuperata dal soccorso Alpino e Speleologico Siciliano e dal IV Reparto Volo della Polizia di Stato nella Riserva naturale orientata dello Zingaro. L'allarme è scattato poco prima delle 13, quando una donna, in escursione con la famiglia, ha accusato un malore a Cala Capreria, probabilmente vittima di un colpo di calore, in stato di choc, si è accasciata a terra. Preoccupato per le sue condizioni, il marito ha lanciato l'allarme chiamando il 112.

Dall'aeroporto di Boccadifalco è decollato un elicottero AW139 del IV Reparto Volo della Polizia di Stato con due tecnici di elisoccorso del Sass di turno presso il Reparto Volo, che ha raggiunto in pochi minuti la Riserva Naturale Zingaro.

I tecnici del Soccorso Alpino sono stati sbarcati nei pressi di Cala Capreria, hanno raggiunto la donna, l'hanno stabilizzata e poi imbracata col triangolo di evacuazione e recuperata a bordo con il verricello. Pochi minuti dopo l'elicottero della Polizia di Stato è atterrato al campo sportivo di Castellammare del Golfo dove ad attendere c'era un'ambulanza del 118 che ha trasportato la donna colta da malore all'ospedale di Alcamo. Sul posto il personale dell'impianto sportivo. (ANSA).