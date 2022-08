Sicilia: M5s,mai alleati con partiti contro reddito cittadinanza

(ANSA) - PALERMO, 11 AGO - "Nell'eventualità che si formi una coalizione in sostegno di Caterina Chinnici deve essere chiaro che non accetteremo l'ingresso di partiti schierati contro il reddito di cittadinanza, a cominciare da Azione di Calenda e Iv". Lo dice all'ANSA il referente in Sicilia del M5s, Nuccio Di Paola.

Probabilmente questo sarà uno dei punti politici che il M5s sottoporrà nel pomeriggio nell'incontro con Caterina Chinnici, alla quale sarà consegnato il documento con i nove temi politici e di contenuto che il Movimento ritiene fondamentali e irrinunciabili per proseguire nel percorso avviato con le primarie col PD e gli altri alleati. (ANSA).