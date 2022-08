Motoscafo sperona canoa al largo di Mondello, nessun ferito

(ANSA) - PALERMO, 06 AGO - Scontro in mare al largo di Capo Gallo tra un motoscafo e una barca da canottaggio in prossimità del Faro. Quattro persone sono state soccorse dai vigili del fuoco del distaccamento portuale di Palermo. Non ci sono feriti.

La barca da canottaggio è stata speronata a prua da un motoscafo che, secondo quanto riferito dal comandante della piccola imbarcazione ai vigili del fuoco intervenuti, si sarebbe poi allontanato al largo. Il natante è stato rimorchiato e trasportato al porticciolo di Mondello. (ANSA).