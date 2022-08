Incidenti stradali: due giovani morti nel siracusano

(ANSA) - SIRACUSA, 06 AGO - La Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale dopo l'incidente avvenuta stamane poco dopo le 14 sull'autostrada Siracusa Catania, in prossimità dello svincolo di Augusta (Siracusa). Due le vittime: Giuseppe Armenio, 19 anni, e Gabriel Fazio, 22 anni, entrambi di Augusta. I due giovani si trovavano a bordo di un'auto Bmw, guidata da un trentenne che si trova ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Muscatello di Augusta. La polizia stradale ha eseguito i rilievi di quello che sembra essere un incidente autonomo.

La Bmw, viaggiava in direzione Catania, quando per cause da accertare ha sbandato, si è ribaltato ed ha terminato la sua corsa oltre il guard-rail. Inutili i tentativi dei soccorritori.

Non ci sarà autopsia, ed i funerali si terranno lunedì alle 16,30 nella chiesa di Santa Lucia, ad Augusta. (ANSA).