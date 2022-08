Sicilia: domani seduta Ars, possibili comunicazioni Musumeci

(ANSA) - PALERMO, 04 AGO - "Al di là delle voci che vengono riportate dalla stampa, ritengo opportuno convocare l'aula venerdì alle 11 per possibili comunicazioni del presidente della Regione". Lo ha detto il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè al termine della seduta di questa notte, durante la quale è stato approvato il ddl di variazioni di bilancio. La convocazione di venerdì è legata alle possibili dimissioni anticipate del presidente della Regione Nello Musumeci ventilate negli ultimi giorni. In questo caso sarebbe possibile l'election day, ovvero l'accorpamento delle elezioni regionali, previste per il prossimo novembre, con le politiche del 25 settembre prossimo. (ANSA).