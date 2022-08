Ricky Tognazzi, dal centenario di Ugo a una fiction con Ferilli

(ANSA) - ROMA, 04 AGO - Un anno, quello di Ricky Tognazzi, che sta trascorrendo "in gran parte in tour", in giro per l'Italia per partecipare alle varie celebrazioni per il papà Ugo in occasione del centenario della nascita; ma anche un appuntamento il 15 settembre al SalinaDocfest, dove riceverà il premio Pistì per il suo documentario dedicato al genitore "La Voglia Matta di Vivere" e a gennaio il ritorno sul set per una nuova fiction prodotta da Mediaset nella quale dirigerà nuovamente Sabrina Ferilli. Sono fra le tappe dei prossimi mesi per il regista, che insieme alla sorella Maria Sole e ai fratelli Gianmarco e Thomas ha collaborato con Torvaianica - Comune di Pomezia (area dove si trova la storica casa di famiglia) alla serie di eventi di 100% Ugo, il mese di festeggiamenti (tutto agosto) dedicato al padre. Si va da due mostre fotografiche a due rassegne cinematografiche; premi speciali; 'abbuffate culinarie' e un torneo di padel all'insegna dei vip intitolato all'attore.

"Dedicheranno omaggi a papà anche la Mostra del cinema di Venezia (con la versione restaurata de La Marcia su Roma di Dino Risi a Venezia Classici), e la Festa del cinema di Roma - ricorda -. Ci sarà poi anche l'attribuzione ufficiale, in occasione della Festa del Torrone, della quarta T di Cremona (dove Ugo Tognazzi è nato); è chiamata la città delle tre T, quelle di turòon, Turàs e tetàs (cioè il torrone, il Torrazzo e le 'tettone', ndr), ora sarà ufficiale anche la quarta T per Tognazzi". Invece fra i progetti a cui lavora con la moglie Simona Izzo "ce n'è uno per Canale 5 in dirittura d'arrivo, nel quale torno a dirigere Sabrina Ferilli - ha detto all'ANSA alla presentazione del SalinaDocFest -. E' il terzo insieme, sempre ispirato a una storia vera e a temi sociali, dopo L'amore strappato e Svegliati amore mio". Anche stavolta "sarà una miniserie in tre serate, dovremmo andare sul set a gennaio e dovrebbe debuttare in tv in primavera o autunno del 2023".

Sabrina "ha dalla sua una professionalità che la rende sul set un'operaia - ha sottolineato parlando del loro sodalizio -. Ha una dedizione e una serietà intrinseche, qualità che ti fanno capire perché ce l'abbia fatta". (ANSA).