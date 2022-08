Sicilia: Musumeci, sull'election day sto riflettendo

(ANSA) - PALERMO, 03 AGO - "Non ho tempo per leggere i quotidiani e per rispondere alle dichiarazioni di altri esponenti politici. Sull'election day sto ancora riflettendo".

Lo ha detto il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci alle domande dei giornalisti circa l'ipotesi di dimissioni anticipate per consentire l'election day con le Politiche sollecitate anche dal segretario regionale della Lega Nino Minardo che ha rivendicato la candidatura a Governatore di un esponente del Carroccio.

La coalizione di centrodestra in Sicilia è spaccata sulla ricandidatura di Musumeci, sostenuta da Fratelli d'Italia e contestata invece dal leader di Forza Italia Gianfranco Miccichè e dalla Lega: "Non mi sono mosso di un centimetro rispetto alle dichiarazioni del 23 luglio scorso, quando ho dichiarato di essere pronto a un 'passo di lato' se la mia candidatura dovesse essere divisiva", ha aggiunto Musumeci. (ANSA).