Migranti: 41 tunisini a Lampedusa, 200 lasciano hotspot

(ANSA) - LAMPEDUSA, 29 LUG - Sono 41 i tunisini che a bordo di due barchini sono stati soccorsi fra 16 e 10 miglia dalla costa di Lampedusa. Ad avvistare le imbarcazioni, partite da Madia e Sidimansur in Tunisia, sono state le motovedette della Guardia di finanza e della Guardia costiera.

Sul primo natante c'erano 17 migranti, fra cui 2 donne e 3 minori. Sul secondo erano invece in 24, fra cui 2 minori. Si tratta, dopo circa 18 ore di stop, dei primi due sbarchi della giornata. Tutti sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove ci sono, al momento, 1.351 persone a fronte di 350 posti disponibili.

Stamani in 120 sono stati imbarcati sul traghetto di linea Sansovino che giungerà in serata a Porto Empedocle e stasera è previsto l'imbarco di altri 80 migranti sulla motonave Cossydra.

In serata, o al massimo domattina, dovrebbe cominciare l'imbarco di altre 600 persone sulla nave Diciotti della Guardia costiera che dovrebbe far rotta su Porto Empedocle. Sono, invece, oltre mille i migranti soccorsi da navi Ong nel Mediterraneo che sono ancora a bordo. Sono 387 sulla Ocean Viking e 659 sulla Geo Barents. Sos Mediterranee e Msf chiedono un porto per sbarcare le persone. (ANSA).