Teatro, 'Sala per signore' dedicato a donne siciliane

(ANSA) - MARSALA, 21 LUG - Ha debuttato ieri sera - repliche oggi e domani, ore 21,30 - al baglio Palma di Marsala 'Sala per Signore', il testo di Giacomo Bonagiuso con la regia di Massimo Pastore per la messa in scena con 'Teatro abusivo'. Il testo è dedicato alle donne siciliane che hanno vissuto la Sicilia nel dilemma di scuro e lustro. Tra questi Rita Atria, Mariannina Coffa, Franca Viola e Rosa Balistreri. Donne che hanno vissuto in epoche e con storie diverse che si incontrano in una sala per signore, non parrucchieria ma sala dove si prepara il futuro.

L'ambiente è quello dell'ottocento marsalese. In scena, tra gli attori, Anna Cammarata e Giovanna Scarcella. (ANSA).