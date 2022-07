Editoria: sbarca a Mondello la rassegna Via dei librai

(ANSA) - PALERMO, 20 LUG - Dalle strade del Cassaro, il centro storico di Palermo, alla piazza di Mondello. La rassegna della Via dei librai, che con l'edizione ordinaria ha avuto quasi centomila visitatori, cerca i lettori nei luoghi della villeggiatura. Lo fa con un programma di incontri e presentazioni che si terranno il 22 e il 23 luglio: un week end tra gli stand e i momenti della cultura.

Il primo appuntamento è fissato per il 22 luglio, alle 10.

Nel pomeriggio sono previste presentazioni con gli autori ma anche incontri sul tema proposto da un libro che ha suscitato interesse. Tra i partecipanti Gian Mauro Costa, Sandra Rizza, Gery Palazzotto e Daniele Billitteri.

La piazza di Mondello, dove si terranno gli incontri, è un luogo simbolo dell'estate palermitana.

Il senso della nuova formula è così presentato da Giovanna Analdi, presidente dell'associazione Cassaro Alto che promuove la rassegna: "Abbiamo cercato di interpretare al meglio il tema dell'ultima edizione: interconnessioni e snodi. Così abbiamo rivolto la nostra attenzione alle periferie. È molto importante iniziare da Mondello che rappresenta durante l'estate un luogo di grande importanza anche per il commercio". (ANSA).