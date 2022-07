Droga: due corrieri arrestati sulla A20 con 10 kg di hashish

(ANSA) - BUONFORNELLO, 16 LUG - I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno arrestato due corrieri della droga e sequestrato circa 10 chili di hashish, nascosta in un'autovettura bloccata sull'autostrada Palermo Messina, nei pressi dello svincolo di Buonfornello. Gli arrestati sono Alex Salerno, 22 anni, e Eugenio Cucchiara, 26 anni, entrambi di Mazara del Vallo.

Le indagini sono coordinate dalla procura di Termini Imerese.

Una pattuglia del nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo ha bloccato l'auto e individuato lo stupefacente. I militari grazie al fiuto del cane antidroga J-Az hanno trovato 20 involucri di plastica trasparente, suddivisi in 5 "panetti" avvolti da nastro d'imballaggio e con adesivo nero riportante la scritta "Just hit it", nascosti in un vano nella portiera posteriore sinistra dell'auto. Lo stupefacente, immesso sul mercato, avrebbe fruttato al dettaglio oltre 14.000 euro. Uno dei due corrieri percepisce il "reddito di cittadinanza", beneficio che, per effetto del provvedimento cautelare, verrà immediatamente sospeso come previsto dalla legge. (ANSA).