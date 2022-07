Vino: a Siracusa si rinnova connubio tra D&G e Donnafugata

(ANSA) - PALERMO, 13 LUG - Si è rinnovato a Siracusa il connubio tra l'azienda vinicoila Donnafugata e Dolce&Gabbana in occasione degli eventi Alta Moda del brand in Sicilia, da sempre terra di grande ispirazione per gli stilisti. Ospiti e celebrities sono arrivati da tutto il mondo per godere della bellezza di luoghi e di creazioni da sogno.

Tutti gli appuntamenti hanno voluto celebrare la cultura dell'isola anche attraverso i sapori di una Sicilia autentica e ricercata: dal cibo al vino, con le etichette della collezione Donnafugata e Dolce&Gabbana. Dal Parco delle Neapolis, con la presentazione della Collezione D&G Alta Gioielleria, a Piazza Duomo con l'Alta Moda, e infine con l'Alta Sartoria a Marzamemi, gli ospiti si sono ritrovati immersi in suggestivi scenari e atmosfere tipicamente siciliane. Il fascino delle serate è stato esaltato da proposte gastronomiche in abbinamento al rosato Rosa, agli eleganti vini vulcanici prodotti sull'Etna, il bianco Isolano e il rosso Cuordilava, e allo storico rosso Tancredi.

"Siamo stati felici - affermano José e Antonio Rallo di Donnafugata - di aver presentato in questi straordinari eventi, i vini della collaborazione con Dolce&Gabbana; sono il frutto di quella creatività e artigianalità che ci unisce profondamente e che porta l'eccellenza e la cultura siciliana nel mondo".

