Accoltellato dopo lite a Lentini, si costituisce 23enne

(ANSA) - SIRACUSA, 10 LUG - Si è costituito ai carabinieri Antonio Montalto, 23 anni di Lentini (Siracusa). Il giovane, difeso dall'avvocato Julio Celesti, è sospettato di avere ucciso ieri sera intorno alla mezzanotte Roberto Raso al termine di una lite. Ancora non è chiara la dinamica dell'omicidio. Gli investigatori, coordinati dalla Procura di Siracusa, stanno cercando di ricostruire quanto accaduto in via Silvio Pellico: forse una lite e poi Montalto avrebbe estratto, secondo una prima ricostruzione, un coltello e sferrato un fendente. (ANSA).