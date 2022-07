Scala dei turchi: gestione affidata a Comune Realmonte

(ANSA) - PALERMO, 08 LUG - La tutela e la gestione della Scala dei Turchi viene affidata per un anno al Comune di Realmonte, in attesa del trasferimento definitivo della titolarità alla stessa amministrazione, a garanzia del sereno svolgimento della stagione estiva e del flusso turistico. È questa la soluzione individuata da tutti i soggetti privati e istituzionali coinvolti nella risoluzione dell'annosa questione riguardante la gestione della scogliera di marna bianca nell'Agrigentino, grazie all'impegno del governo Musumeci che da tempo si sta adoperando per trovare la sintesi tra le diverse parti in causa. Questa mattina, alla presenza dell'assessore regionale al Territorio e all'Ambiente, Toto Cordaro, nei locali della Presidenza della Regione, è stata firmata la convenzione tra il sindaco di Realmonte, Santina Lattuca, e il legale rappresentante del proprietario Ferdinando Sciabbarrà, avvocato Giuseppe Scozzari, con la quale si stabilisce che l'amministrazione comunale avrà il compito, per dodici mesi, di custodire il sito e adottare ogni intervento idoneo alla custodia, alla gestione e all'uso temporaneo, al fine di evitare pericoli nei confronti di bagnanti e soggetti terzi che usufruiscono di questo luogo. Una soluzione temporanea, in attesa che l'Agenzia delle Entrate possa esprimere un parere richiesto riguardo al trattamento fiscale da applicare prima di procedere alla transazione definitiva del bene al Comune.

«La sinergia istituzionale arriva alle soluzioni quando c'è la volontà di cooperare nell'interesse della Sicilia - dichiara il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci - Il governo regionale è stato fortemente impegnato nella composizione di una vicenda complessa legata alla titolarità di un bene di grande pregio naturalistico, nell'interesse esclusivo della sua tutela e della sua valorizzazione».

«Nel percorso di ripristino della legalità e di tutela e valorizzazione di un tesoro ambientale straordinario come la Scala dei Turchi - sottolinea l'assessore Cordaro - la giornata di oggi costituisce un tassello importante e ulteriore». (ANSA).