Comuni:Palermo;Lagalla,Governo apre su piano di riequilibrio

(ANSA) - PALERMO, 06 LUG - Oggi pomeriggio il sindaco Roberto Lagalla ha incontrato a Roma il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Roberto Garofoli e il viceministro di Economia e Finanze Laura Castelli per parlare del piano di riequilibrio per Palermo. "La riunione è andata molto bene. È confermata la disponibilità del governo nazionale ad avviare un tavolo tecnico per Palermo, sullo stesso modello adottato per Napoli e Torino. Abbiamo chiesto un aiuto finanziario a fronte di una revisione e di una rimodulazione del piano di riequilibrio per il Comune. Stiamo quindi continuando a lavorare con il governo nazionale, sulla stessa linea degli incontri avuti la settimana scorsa proprio con il viceministro Castelli e con il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, la quale, in quell'occasione, aveva mostrato piena apertura per Palermo", ha detto Lagalla. (ANSA).