Bellini international Context,omaggio della Regione al Cigno

(ANSA) - CATANIA, 02 LUG - Il gran gala 'Bellini e Donizetti:1827-18352', il 10 luglio, e un concerto del pianista Danilo Rea, sei giorni dopo, al Teatro Antico di Taormina. Sono le date delle due anteprime del Bellini International Context organizzato dall'assessorato del Turismo e dello Spettacolo della Regione Siciliana dedicato al 'Cigno' catanese Vincenzo Bellini. L'iniziativa è sostenuta dal governatore Nello Musumeci e dall'assessore Manlio Messina. L'esordio sarà con il gran gala incentrato sull'accostamento tra Bellini e Donizzetti. Sul palcoscenico l'orchestra e il coro del Teatro Massimo Bellini di Catania. Sul podio ial maestro Fabrizio Maria Carminati. In programma brani sinfonici e corali con le voci del soprano sudafricano Pretty Yende e del tenore sardo Francesco Demuro. Il coro del Bellini sarà istruito da Luigi Petrozziello.

Il pianista Danilo Rea il 16 luglio renderà omaggio all'opera lirica ripercorrendo in chiave jazz gli highlight di interpreti come Maria Callas, Luciano Pavarotti, Mario Del Monaco.

Due anteprime che anticipano il calendario del Bellini International Context che si svolgerà a Catania dal 1 settembre al 2 ottobre con la partnership di Comune , Catania Summer Fest, Fondazione Taormina Arte Sicilia, Parco archeologico di Naxos Taormina, arcidiocesi, università, Teatro Massimo Bellini di Catania e di Palermo, Teatro Vittorio Emanuele di Messina, Istituto superiore di studi musicali Vincenzo Bellini di Catania e Conservatorio Arcangelo Corelli di Messina. A coordinare la kermesse è Gianna Fratta, direttrice d'orchestra e project manager del Bic. La rassegna è finanziata con fondi P.O.

Fesr - Azione 6.8.3. e Poc Sicilia 2014-2022. Il programma sarà presentato a Palermo la settimana prossima. (ANSA).