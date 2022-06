Vulcano, riaperta la spiaggia di Levante

(ANSA) - VULCANO, 30 GIU - Riaperta la spiaggia di Levante a Vulcano, nelle Eolie, con tuffi anche in mare per la gioia di isolani e vacanzieri. La nuova ordinanza è stata emessa dal sindaco Riccardo Gullo dopo le varie riunioni con vulcanologi Ingv, Protezione civile, prefettura. Continua ad essere vietata la scalata sul cratere sempre interessato da emissione di gas.

"Finalmente una buona notizia - ha commentato l'isolana Tiziana Aiello - nuovo sindaco e nuova ordinanza. La spiaggia delle acque calde è riaperta, cosi' come anche quella con il mare che bolle". "La spiaggia di Levante - dice il sindaco - sarà super controllata da bagnini, volontari della Protezione civile e della Croce Rossa con quanto necessario per un eventuale pronto intervento di assistenza alla popolazione e che operino dalle ore 8 alle ore 20 sull'arenile non interessato dalle interdizioni". (ANSA).