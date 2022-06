M5s: riunione in corso tra parlamentari siciliani

(ANSA) - PALERMO, 29 GIU - E' in corso una video riunione sulla piattaforma "Zoom" tra i deputati regionali e i parlamentari nazionali eletti in Sicilia dei 5 Stelle per decidere chi dovrà essere il candidato del Movimento alle Primarie dell'area progressista per la presidenza della Regione in programma il prossimo 23 luglio. Dopo la rinuncia del sottosegretario Giancarlo Cancelleri, che ha deciso di fare un passo indietro, sul tavolo ci sono i nomi del capogruppo all'Ars Nuccio Di Paola e del deputato Luigi Sunseri. Difficile che il nome uscirà stasera perché secondo i bene informati dentro il Movimento potrebbero aggiungersi altri nomi. Dunque, sarà una riunione ad oltranza e come dice all'ANSA un deputato regionale che sta partecipando all'incontro: "Qua rischiamo di fare notte". (ANSA).