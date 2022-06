Incidenti stradali: 2 morti e due feriti a Catania

(ANSA) - PALERMO, 19 GIU - Due morti e due feriti è il bilancio di un incidente stradale avvenuto la notte scorsa, all'1 .50, nella parte alta di vie Etnea, nell'intersezione di svolta con via Sacro Cuore, a Catania. Un'autovettura Opel si è scontrata con una moto Ducati di grossa cilindrata. Il conducente della moto (V.A.) di 31 anni è morto sul colpo, mentre il passeggero (S.L.) di 21 anni è deceduto pochi minuti dopo, nonostante le manovre di rianimazione del personale sanitario del 118.

Il guidatore dell'automobile (G.K.) e la passeggera(D.F.) sono stati medicati per ferite al pronto soccorso del Policlinico.

Sulle cause dell'incidente indaga la Polizia locale: i due veicoli sono stati sequestrati a disposizione della procura.

(ANSA).