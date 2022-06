Ita: Orlando, su Covisian una buona notizia

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - "Una buona notizia per le lavoratrici e i lavoratori. Un risultato non scontato per il quale esprimo grande soddisfazione. Ringrazio tutti i soggetti coinvolti a partire dal mio staff, le parti sociali, le imprese e il MISE che ha lavorato per mettere in campo una risposta che ha consentito di salvaguardare i livelli occupazionali. Avevamo detto che avremmo gestito il tavolo senza clamore e senza propaganda, con l'unico obiettivo di non lasciare i lavoratori a casa e abbiamo raggiunto questo risultato". È il commento del Ministro del Lavoro, Andrea Orlando, per la conclusione della vertenza sui lavoratori del call center di Palermo. (ANSA).