++ Exit Opinio-Rai:Palermo; Lagalla oltre 40%,in vista elezione

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - In base all'Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle comunali di Palermo il candidato ROBERTO LAGALLA (centrodestra) raggiunge una forchetta del 43-47%. In base alla legge regionale sarebbe nominato sindaco di Palermo. Al secondo posto FRANCO MICELI (centrosinistra) con il 27-31% (ANSA).