Palermo: Filoramo (Pd), Tajani chiarisca su candidati Pd

(ANSA) - PALERMO, 10 GIU - "L'onorevole Tajani deve chiarire immediatamente a quale candidato nelle liste del Pd si riferisce. Sia preciso. Altrimenti deve porgere immediatamente le sue scuse ai candidati del Pd palermitano". Lo dice in una nota Rosario Filoramo, segretario provinciale del Partito democratico che replica cosí al coordinatore nazionale di Forza Italia il quale ha affermato che "in una lista del Pd c'è il figlio di un boss che sta in carcere". "Il Pd palermitano, pur non essendo obbligatorio in Sicilia, le norme elettorali siciliane non lo prevedono - sottolinea Filoramo - ha richiesto a tutti candidati i certificati del casellario giudiziale, avendo fatto da sempre della trasparenza e della legalità, il cuore della propria attività politica". (ANSA).