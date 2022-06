Mafia: Calenda,Cuffaro vada a mangiare cannoli dove gli pare

(ANSA) - PALERMO, 10 GIU - "Destra e sinistra hanno proposte inesistenti, evanescenti, in alcuni casi caricaturali e Cuffaro se ne vada a mangiare cannoli dove gli pare. Ma in quale altra città del mondo poteva succedere una situazione come quella di Palermo dove due condannati per reati gravi che hanno a che fare con la mafia sostengono apertamente un candidato sindaco". Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda, intervenendo alla Vucciria, con Benedetto Della Vedova leader di +Europa, alla manifestazione di chiusura a sostegno del candidato sindaco Fabrizio Ferrandelli. (ANSA).