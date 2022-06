Pippo Pollina ricorda Trentennale stragi, convegno e concerto

(ANSA) - PALERMO, 08 GIU - Due appuntamenti importanti venerdì 10 giugno per il cantautore Pippo Pollina, da anni cittadino svizzero, che torna nella sua Palermo, nel pomeriggio, alle 17, al Teatro Agricantus, con il convegno "La mafia a 30 anni dalle stragi. Le verità nascoste e quelle rivelate", e la sera, alle 21, al Teatro Massimo con il concerto, con ospiti, legato all'ultimo album "Canzoni segrete". Il convegno è realizzato in collaborazione con l'Agricantus Società cooperativa culturale sociale diretta da Vito Meccio. Modera Mario Azzolini, giornalista Rai. Fra i relatori, con Pollina, Margherita Asta, figlia e sorella di 3 vittime della strage di Pizzolungo del 1985 e ora referente di Libera, il sindaco Leoluca Orlando, Roberto Scarpinato, già procuratore generale di Palermo, e Giovanni Impastato, scrittore e fratello di Peppino.

Alle ore 21, al Teatro Massimo, Pollina terrà il suo concerto "Canzoni segrete", organizzato dall'Agricantus, per presentare il suo ultimo album uscito a gennaio. Ad accompagnare Pollina (voce piano e chitarra) il Palermo Acoustic Quintet formato da Fabrizio Giambanco batteria, Mario Rivera basso, Gianvito Di Maio tastiere, Roberto Petroli sax e clarinetto, Edoardo Musumeci chitarra. Numerosi gli ospiti di questa speciale serata di musica: da Palermo arrivano i cantautori Claudia Sala e Marcello Mandreucci e il flautista Mario Crispi; da Messina arriva il trombettista Alessandro Presti e da Catania arrivano i cantautori Mario Venuti e Luca Madonia che omaggeranno con Pollina la memoria di Franco Battiato. (ANSA).