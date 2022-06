Violenza donne: panchina rossa in Villa Sperlinga a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 04 GIU - "Una panchina per dire no alla violenza di genere" è lo slogan dell'evento che si è svolto oggi a villa Sperlinga, a Palermo, durante il quale è stata installata una panchina colorata di rosso come simbolo contro il femminicidio e in generale per testimoniare l'esigenza di affrontare con fermezza e determinazione il fenomeno della violenza sulle donne. A organizzare l'iniziativa è stato il deputato regionale del Movimento 5 Stelle, Roberta Schillaci, che è anche componente della commissione Cultura dell'Ars.

"La panchina, posta all'interno di uno spazio pubblico accessibile a tutti i cittadini - dice Schillaci -, diventerà così l'emblema della lotta contro ogni forma di sopruso e discriminazione nei confronti delle donne. Siamo davanti a una emergenza sociale, è un problema culturale, occorre fare tanta prevenzione e formazione - aggiunge - in questo senso fondamentali sono i i centri antiviolenza sul territorio che possono captare i bisogni delle donne. Ma - ricorda Schillaci - nella violenza di genere sono compresi anche gli uomini che possono essere anche loro oggetto di violenza da parte delle donne".

Alla manifestazione erano presenti la senatrice Cinzia Leone, vice presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio e il procuratore aggiunto di Palermo, Annamaria Picozzi, componente della stessa commissione parlamentare, Paola Ganguzza, professore associato di ecologia marina dell'Università e vicepresidente dell'associazione "Donne di mare", e Hassain Arif, presidente dell'organizzazione umanitaria internazionale "Life and Life". (ANSA).