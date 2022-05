Palermo: Ronzulli,mafia si combatte con fatti,creando lavoro

(ANSA) - PALERMO, 28 MAG - "La mafia si combatte con i fatti, creando sviluppo. La mafia esiste, e come. Ma non si può condannare un'intera comunità soltanto per vincere le elezioni".

L'ha detto la senatrice di Forza Italia, Licia Ronzulli, che a Palermo è intervenuta alla convention di Forza Italia alla quale ha preso parte il candidato a sindaco del centrodestra Roberto Lagalla. Richiamando alla lontana le polemiche sulla candidatura di Lagalla, sostenuto anche da Marcello Dell'Utri e Salvatore Cuffaro, la senatrice ha spiegato che "durante i governi Berlusconi sono stati assestati duri colpi alla mafia", ricordando, tra l'altro lo stop alla gratuita assistenza legale per i boss. (ANSA).