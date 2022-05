Falcone:Scalia (Gesap),mostra ANSA omaggio aeroporto Palermo

(ANSA) - PALERMO, 20 MAG - "Una bellissima iniziativa che abbiamo voluto ospitare per rendere omaggio a due grandi persone che con il loro impegno e il loro sacrificio hanno cambiato la storia della nostra città e del territorio. E' importantissimo che noi come aeroporto, porta d'ingresso per milioni di turisti che arrivano a Palermo, rinsaldiamo il ricordo di Giovanni Falcone Paolo Borsellino in un luogo che porta proprio il loro nome ". Lo ha detto ai giornalisti, in mattinata, Giovanni Scalia, amministratore di Gesap, la società che gestisce l'aeroporto "Falcone Borsellino" di Palermo, a margine della inaugurazione della mostra fotografica "L'eredità di Falcone e Borsellino", con immagini tratte dall'archivio ANSA, ma anche dagli album privati di famiglia, ricostruiscono le vicende umane e professionali dei due magistrati antimafia, e organizzata in collaborazione con Gesap, Fondazione Federico II e Regione siciliana. "La mostra - ha aggiunto Scalia - diventa anche un biglietto da visita per tutti i palermitani che partono, per mantenere sempre viva la memoria a una città che è molto cambiata grazie al contributo di magistrati come Falcone Borsellino, fondamentali per questo cambiamento". (ANSA).