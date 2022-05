Ciottoli e sabbia etnea nel giardino della Morgan Library

(ANSA) - NEW YORK, 18 MAG - I ciottoli del Mare Nostrum, la sabbia lavica dell'Etna e la maestria di un artigiano la cui famiglia crea mosaici pavimentali per parchi, ville e cortili da tre generazioni: e' nato cosi' il "tappeto di pietra" che a partire da metà giugno accogliera' i visitatori nel nuovo giardino della J. P. Morgan Library di New York. Il mosaico di ciottoli, i cui motivi geometrici riprendono quelli dei pavimenti dell'interno, e' firmato dal catanese Orazio Porto su disegno dell'architetto del paesaggio Todd Longstaffe-Gowan a cui la Morgan tre anni fa ha affidato il progetto del giardino.

"Il mio e' un lavoro da artigiano, solitamente siamo io, mio padre e mio fratello, ma a New York ero solo a mettere in posa le pietre", ha spiegato Porto all'ANSA. Il mosaico della Morgan, come altri in Sicilia, Sardegna e anche all'estero, e' realizzato con ciottoli di marmo del Mediterraneo che vengono commissionati uno a uno. Si prosegue poi con una base di sabbia soffice e uno strato di calce idraulica con cemento su cui inserire i ciottoli secondo il disegno prestabilito. Poi ancora il cemento e la sabbia nera dell'Etna: servono a sigillare e successivamente a lucidare: "E' una tecnica antichissima, usata dal tempo dei romani. Più il tempo passa, e più il mosaico diventa bello".

Porto ha sempre avuto la passione per la natura: appassionato ciclista (corre la Parigi-Roubaix), fin da ragazzo amava immergersi in un mondo sconosciuto, ricco di fascino, "un mondo da scoprire attraverso i sassi che la natura ci regala".

L'acciottolatore segue le orme del padre e del nonno a cui si devono i mosaici della Villa Bellini e quelli nel cortile dell'Universita' di Catania i cui motivi ricordano pampini d'uva tra i raggi del sole. A Catania gli acciottolati dei Porto sono presenti in case famose come quella del fisico Ettore Majorana, a Villa Manganelli su Corso Italia e nelle ville patrizie del viale Regina Margherita. All'estero se ne trovano in Corsica, Francia, Malta, Inghilterra. (ANSA).