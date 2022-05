Droga: 900 gr marjuana in casa, arrestato da Cc a Catania

(ANSA) - CATANIA, 14 MAG - Carabinieri della squadra Lupi del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania hanno arrestato, in flagranza di reato, nello storico rione San Cristoforo, un 21enne per spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante una serie di perquisizioni, personale e domiciliare, militari dell'Arma gli hanno trovato e sequestrato, complessivamente, oltre 900 grammi di marijuana del tipo 'amnesia'. L'autorità giudiziaria ha convalidato l'arresto, disponendo per il 21enne la sospensione del beneficio del reddito di cittadinanza e il suo trasferimento in carcere (ANSA).