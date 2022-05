Tar rigetta ricorso associazione su parchi eolici Sicilia

(ANSA) - PALERMO, 13 MAG - I giudici della seconda sezione del Tar Sicilia di Palermo hanno rigettato il ricorso dell'Associazione nazionale energia del vento per l'annullamento del decreto del presidente della Regione Siciliana del 10 ottobre 2017 con cui si definivano i criteri e l'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica.

I giudici amministrativi si sono espressi su un ricorso del 2017 ed entrando nel merito sono arrivati a conclusioni opposte a ricorrenti che avevano ravvisato ragioni di illegittimità costituzionali e messo in dubbio anche l'iter seguito e le argomentazioni con cui nel tempo era evoluta la legislazione regionale in materia. (ANSA).