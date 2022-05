Stromboli: Ambra posta foto sui social, che meraviglia...

(ANSA) - STROMBOLI, 13 MAG - Ambra Angiolini non si è fatta scappare la foto ricordo con la spettacolare eruzione dello Stromboli, tra i piu' attivi d'Europa. E sui social, dopo avere postato l'immagine con lo sfondo del vulcano, ha commentato "che meraviglia...". Nell'isola delle Eolie l'attrice sta girando la serie televisiva sulla Protezione civile. Oggi la troupe era sull'Osservatorio, lungo la montagna che conduce in cima al cratere ma in quota sicurezza, cioè al di sotto dei 400 metri d'altezza, quando sono cominciate le esplosioni. (ANSA).