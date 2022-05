Notte europea dei musei, Sicilia aderisce a iniziativa

(ANSA) - PALERMO, 12 MAG - Con il biglietto d'ingresso al prezzo simbolico di 1 euro, sabato prossimo in Sicilia sarà possibile visitare i principali musei regionali, grazie all'adesione della Regione, su indicazione dell'assessore dei Beni culturali Alberto Samonà, alla Notte europea dei musei, appuntamento annuale che si svolge contemporaneamente in tutt'Europa. L'orario d'apertura va dalle 19 alle 23 (in alcuni siti alle 24).

"La Notte dei musei promuove la cultura - sottolinea Samonà - e invita, soprattutto le famiglie, ad avvicinarsi all'arte e coltivare la bellezza. Occasioni come la notte europea e le domeniche con ingresso gratuito, costituiscono un forte incentivo alla conoscenza del nostro ricchissimo patrimonio di opere d'arte". (ANSA).