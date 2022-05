Sicilia: La Russa, sono qui per chiedere unità su Musumeci

(ANSA) - PALERMO, 09 MAG - "Sarebbe bello che il vertice Berlusconi-Meloni e Salvini non fosse necessario per la Sicilia, e sarebbe bello, come noi abbiamo sempre detto, che fossero veramente i siciliani a sottolineare l'unità del centrodestra.

Sarà necessario solo se la Sicilia non riesce a trovare l'unità, la mia venuta qui è proprio per chiedere che non sia necessario un vertice per decidere quello che è naturale: uniti su Roberto Lagalla, uniti su Musumeci". Così il sen. Ignazio La Russa, rispondendo ai cronisti in un hotel a Palermo, dove si è riunito con Nello Musumeci e Roberto Lagalla, candidato sindaco del centrodestra a Palermo. (ANSA).