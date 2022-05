Porti: stazione marittima Palermo, da fatiscente a moderna

(ANSA) - PALERMO, 04 MAG - Fino a qualche anno fa, la stazione marittima era una struttura in stato di abbandono. Nel 2017, Pasqualino Monti, appena nominato presidente dell'Autorità portuale di Palermo, trovò una struttura fatiscente, sequestrata, su una banchina a sua volta sequestrata nel 2015 dalla Procura di Palermo per problemi di stabilità, e con un contenzioso in atto con la ditta che stava eseguendo i lavori.

Di fronte a quell'inferno avevamo due strade: accettare l'inferno, oppure riconoscere chi e cosa, in mezzo all'inferno, non era inferno. Abbiamo scelto la seconda via, avviando una complessa riqualificazione, realizzata in mezzo a mille difficoltà". "Risolto il contenzioso e riaperto il cantiere a fine 2018 - ha detto il presidente dell'Autorità portuale del mare di Sicilia occidentale - è stata messa in sicurezza e dissequestrata la banchina, è stato ricostruito totalmente questo cruise terminal, ed è stata realizzata una tensostruttura provvisoria, ridando così dignità al molo Vittorio Veneto", ha concluso. (ANSA).