Pnrr: Giovannini, investimenti salto qualità per Mezzogiorno

(ANSA) - PALERMO, 04 MAG - "L'investimento che oggi inaugurate è un investimento che può cambiare in modo veramente significativo i flussi di movimenti delle persone, in un settore, quello crocieristico, che ha visto, prima della crisi pandemica, uno sviluppo straordinario e che già presenta dei segnali importanti, ma è parte di una visione più complessiva di un potenziamento di tutti i porti italiani in particolare di quelli del Mezzogiorno che è uno degli elementi cardine della strategia che con il Pnrr stiamo realizzando". Lo ha detto Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili intervenendo all'inaugurazione del cruise terminal a Palermo. "La portualità italiana - ha aggiunto Giovannini - per troppo tempo non è stata oggetto di investimenti adeguati, per dei vincoli finanziari evidenti a tutti che hanno posto la nostra portualità in una posizione subottimale rispetto a quella che dovrebbe svolgere. Con il Pnrr e tutte le altre iniziative che stiamo assumendo nei prossimi anni si consentirà alla portualità italiana di fare un salto di qualità". (ANSA).