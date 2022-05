1 maggio: lavoratori Covisian e Almaviva a Portella Ginestra

(ANSA) - PALERMO, 01 MAG - E' stata una Festa del lavoro amara e densa di preoccupazioni quella vissuta oggi dai dipendenti dei call center Covisian e Almaviva, una cui delegazione ha partecipato stamane alla manifestazione del primo maggio a Portella della Ginestra per ricordare le vittime della strage avvenuta 75 anni fa. Il futuro dei 543 lavoratori è sempre più a rischio per il mancato accordo tra Covisian e Ita.

La compagnia aerea ha infatti annunciato la disdetta della commessa e l'internalizzazione del servizio di customer care che doveva essere assicurato fino al 30 aprile. Ieri quindi è stato l'ultimo giorno di lavoro per 221 dipendenti, mentre Almaviva ha avviato le procedure di licenziamento per altri 322 operatori. I sindacati chiedendo un nuovo incontro al Mise con la presenza di Ita, che aveva invece disertato la riunione del 20 aprile scorso. (ANSA).