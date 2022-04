Comunali: 'Noi con l'Italia' con candidato Cascio a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 21 APR - 'Noi con l'Italia' sosterrà il candidato sindaco a Palermo Francesco Cascio: è la decisione presa dall'ufficio di presidenza regionale del partito. Per quanto riguarda le elezioni di Messina è stato dato incarico al coordinatore regionale Massimo Dell'Utri e a quello provinciale Roberto Corona di approfondire il dialogo e gli incontri con le altre forze politiche per giungere ad una rapida decisione.

"Riconosciamo a Cascio le capacità politiche e amministrative, l'esperienza e l'autorevolezza utili a far uscire la città dal degrado in cui è stata condotta per mano dall'amministrazione di Leoluca Orlano - si legge in una nota - Noi con l'Italia ha condotto un'opera di mediazione incessante con tutte le forze di centrodestra per una condivisione quanto piuù ampia possibile e l'augurio è che altri partiti possano convergere su questa candidatura che riteniamo la migliore". (ANSA).