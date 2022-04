Sicilia: Musumeci, Centrodestra spaccato sarebbe suicidio

(ANSA) - CATANIA, 07 APR - "Centrodestra spaccato e riconsegna di questa terra al Centrosinistra? Dipende dalla considerazione che ciascun componente del Centrodestra ha di questa coalizione in un contesto in cui il Centodestra è maggioranza tra la gente e nella comunità, nel territorio.

Sarebbe un suicidio, ma chi è abituato già a farlo, chi è recidivo naturalmente non trova nessuna difficoltà a riproporre gli errori del passato". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci stamane a Catania rispondendo alle domande dei giornalisti a margine di una visita nell'Accademia di Belle Arti.

"La mia posizione - ha aggiunto Musumeci - è fin troppo chiara. Io mi auguro che il centrodestra trovi la coalizione e il senso dell'unità. E' chiaro che tra qualche settimana saprò chi saranno i miei alleati in campagna elettorale". (ANSA).