Teatro Massimo e Biondo, sabato manifestazione a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 31 MAR - Si svolgerà sabato 2 aprile, alle 17, in piazza Verdi, sulle scalinate del Teatro Massimo, la manifestazione indetta dai sindacati Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom-Uil e Fials- Cisal per la mobilitazione unitaria relativa alle vertenze del Teatro Massimo e Biondo di Palermo, alla quale parteciperanno gli artisti e tutto il personale delle istituzioni teatrali cittadine. Della manifestazione si è parlato oggi, nel corso della conferenza stampa nel foyer del Teatro Massimo di Palermo, alla presenza, tra gli altri, del sovrintendente della Fondazione Marco Betta e della direttrice del Teatro Biondo, Pamela Villoresi. Sono intervenuti Marcello Cardella segretario Slc Cgil Palermo, Francesco Assisi segretario Fistel Cisl Sicilia, Giuseppe Tumminia segretario Uilcom-Uil Palermo e Antonio Barbagallo segretario Fials Palermo. Sabato prenderà parte alla manifestazione anche il sovrintendente del Teatro Massimo, Marco Betta, accompagnerà al pianoforte le letture affidate alla voce di attori del Teatro Biondo, il coro del Massimo, invece, si esibirà insieme all'orchestra e al corpo di ballo. Saranno presenti anche i tecnici della Fondazione e il Brass Group.

"Siamo molto preoccupati per i tagli rispetto al contributo che era previsto dal comune per il 2021e l'incertezza per il 2022. Vogliamo fare un appello a tutta la politica affinché la cultura non sia relegata sempre ad una fase di emergenza", ha detto Marcello Cardella, segretario della Cgil di Palermo.

"Manifestiamo ancora una volta gli ennesimi tagli: l'arte e la cultura vengono considerati da qualcosa di marginale, di superfluo" ha aggiunto Gianluca Gagliardi, della Fistel Cisl del Teatro Massimo. "Chiediamo dati strutturali e risorse certe perché basta levare un contributo a queste istituzioni che si sancisce il loro default" ha osservato Giuseppe Tumminia, segretario della Uil. "Manifestiamo contro il mancato contributo da parte del comune. Per il Teatro Massimo rappresenta il 10% dei finanziamenti totali che riceve in un anno. Il Teatro Biondo è messo peggio, ci sono lavoratori che non percepiscono lo stipendio da due mesi". (ANSA).