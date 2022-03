Comunali: Palermo; Lagalla non dispiace a pezzi Lega

(ANSA) - PALERMO, 31 MAR - Il nome di Roberto Lagalla non sarebbe un tabù nella Lega. C'è un pezzo di classe dirigente che stima l'ex assessore del governo Musumeci, già in corsa come candidato sindaco in quota Udc, e questa posizione, apprende l'ANSA, è stata espressa nel vertice avuto con Matteo Salvini su Zoom, subito dopo pranzo. Tutto dipenderà dai colloqui finali con gli alleati. Se dovesse spuntarla Lagalla, col sostegno in questo caso naturalmente anche di Forza Italia - ma tra gli 'azzurri' la partita tra le due anime del partito è ancora aperta con Francesco Cascio in standby - la Lega rivendicherebbe la presidenza della Regione: ma al momento è solo una ipotesi anche perché nel Carroccio c'è chi sottolinea che l'endorsement del governatore Musumeci a Lagalla non aiuta. Così come hanno fatto gli alleati, anche la Lega al momento ha il suo nome in campo: Francesco Scoma. (ANSA).