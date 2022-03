Sicilia:Salvini,classe dirigente incapace su acqua e rifiuti

(ANSA) - CATANIA, 26 MAR - "Non è possibile che io stesso venga chiamato da amministratori locali, cittadini e imprenditori per le perenne emergenze di rifiuti e acqua. Non è possibile che in una terra straordinaria, produttiva, propositiva, la patria dell'autonomia e il centro del Mediterraneo non riesca, per l'incapacità della sua classe dirigente, di risolvere emergenze come quelle che riguardano acqua e rifiuti". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando della Sicilia all'incontro su 'Fondi Ue: una sfida per il Sud'.

"La Sicilia non può esportare a caro prezzo i rifiuti in giro per Italia e per l'Europa - ha aggiunto - e questo dipende dalla gestione regionale anche da chi è commissario per la gestione dei rifiuti. Non ci possono essere ancora città e intere città senz'acqua e aziende scollegate dagli acquedotti".

"Il tema delle infrastrutture, anche digitali, sarà nei prossimi mesi per la Sicilia - ha affermato il leader della Lega - ma non è un buon punto di partenza incominciare, ancor prima di cominciare, a chiedere proroghe, rinvii e aiutini. Non è il modo migliore di mettersi a disposizione per scommettere su merito, trasparenza, concretezza e futuro". (ANSA).