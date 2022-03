Cinema: tre documentari inediti di Salvo Cuccia a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 23 MAR - Ciak si guarda. Al cinema Rouge et Noir a Palermo si presentano, ad ingresso libero, tre film documentari inediti di Salvo Cuccia, realizzati tra il 2019 e il 2020. "Una Storia Valdese" e "La Zona Rossa" sono progetti del Centro di Documentazione Cricd della Regione Siciliana, "La Lezione di Oscar" è una produzione Demetra di Antonio Bellia con il sostegno del Conservatorio Scarlatti di Palermo, l'Accademia Chigiana di Siena e alcuni finanziatori con crowdfunding.

Giovedì 24 marzo alle 20:30 "Una Storia Valdese". Protagonista Gustavo Alabiso, un fotografo che vive a Karlsruhe in Germania, decide dopo molti anni di rintracciare i compagni di scuola di Monte degli Ulivi, recuperandone memorie e testimonianze attraverso un lavoro di immagini e narrazione del Servizio Cristiano Valdese di Riesi in Sicilia. Il viaggio di Gustavo tra Riesi, Genova, Torre Pellice e Prali in Piemonte e poi ancora in Belgio, mette in relazione l'operato dei valdesi e il rapporto tormentato ma produttivo con Riesi nel periodo storico dell'attività mineraria nella zolfara di Trabia Tallarita, in un territorio caratterizzato dal fenomeno mafioso e dall'emigrazione.

Martedì 29 marzo alle 20:30 "La Lezione di Oscar". Il film intende raccogliere la testimonianza, le parole, i ricordi e soprattutto la grande lezione di Oscar Ghiglia, erede ideale di Andrès Segovia e punto di riferimento del panorama musicale e chitarristico mondiale.

Giovedì 31 marzo alle 20:30 "La Zona Rossa-FollowTheSilence". Il film è un viaggio percettivo al tempo della pandemia tra luoghi antropizzati e la natura e indaga la condizione di isolamento e la necessità di comunicazione. E ' una esplorazione fisica, mentale e immaginifica di una città, Palermo, che è simbolica, dei suoi luoghi della cultura - i cinema, i teatri, i musei e le scuole - chiusi e deserti. (ANSA).