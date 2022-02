Sicilia: Musumeci prepara documento sintesi fine legislatura

(ANSA) - PALERMO, 24 FEB - Il governo Musumeci fornirà una detagliata relazione di tutto quello che ha fatto dall'inizio della legislatura fino al dicembre del 2021: si tratterà di un documento che coinvolgerà tutti gli assessorati. E per redigerlo, il presiddente Musumeci ha chiesto a ogni singolo assesore di predisporre e tramettere una sintesi dei principali provvedimenti e proposte di legge di rispettiva competenza; il materiale ssarà affidato all'ufficio stampa della Regione per la stesura del documento finale. L'assessore all'Economia Gaetano Armao è stato incaricato di trovare i fondi per portare a termine l'iniziativa. La giunta nei giorni scorsi ha condiviso la proposta del governatore. (ANSA).