Rifiuti:Musumeci,7 aziende in corsa per 2 termovalorizzatori

(ANSA) - PALERMO, 17 FEB - Per il termovalorizzatore previsto nella Sicilia occidentale sono in corsa tre società, quattro aziende per quello nella Sicilia orientale. Il costo per singolo impianto va da 263 a 570 milioni di euro, a seconda delle caratteristiche. Quasi tutte le proposte, al vaglio del Nucleo di valutazione della Regione che dovrebbe completare l'analisi in quindici giorni circa, prevedono una capacità di conferimento tra 400 e 450 mila mila tonnellate all'anno. Si tratta di tecnologia a combustione e incenerimento a griglia, qualcuna delle proposte include un movimento alternato e raffreddato ad acqua. I tempi di realizzazione degli impianti vanno da 6 a 48 mesi. A fornire le informazioni è stato il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, in conferenza stampa a Palazzo Orleans assieme all'assessore all'Energia Daniela Baglieri e al dirigente generale del Dipartimento rifiuti Calogero Foti. (ANSA).