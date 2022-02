Sindaco di Palermo riceve nuovo Imam tunisino

(ANSA) - PALERMO, 11 FEB - Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha ricevuto oggi pomeriggio, nella sede istituzionale di Palazzo delle Aquile, il nuovo Imam tunisino Bedri El Meddeni.

"Il prestigio e l'autorevolezza del nuovo Imam tunisino, Bedri El Meddeni - ha dichiarato Orlando - sono la conferma dell'attenzione della Tunisia e dei tunisini per la nostra città. Quello di oggi è stato un incontro molto importante, scandito da un interessante scambio di opinioni in piena condivisione di impegno per la promozione dei diritti nell'area del Mediterraneo".

Insieme al sindaco e all'Imam, all'incontro hanno preso parte anche il console ad interim Nabila Hermi, il vice console Aymen Iamti e Nadine Abdia della Consulta delle Culture del Comune di Palermo. (ANSA).