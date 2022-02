Sicilia: Lega, prendiamo atto proposta Miccichè ne parleremo

(ANSA) - PALERMO, 10 FEB - "Ho grande rispetto per il dibattito interno a Forza Italia e prendiamo atto della proposta avanzata alla coalizione. Per quanto ci riguarda, di candidature se ne parlerà al momento opportuno: ribadisco la necessità di concentrare ogni energia per dare risposte efficaci ai siciliani. C'è la necessità di litigare meno e lavorare di più".

Lo dice il segretario della Lega in Sicilia, Nino Minardo, a proposito della proposta di Forza Italia a Gianfranco Miccichè di candidarsi a governatore dell'isola alle elezioni dell'autunno prossimo.

"Noi della Lega Sicilia stiamo già perfezionando un programma di rilancio per Palermo e per le altre città al voto, senza dimenticare la nostra regione: sottoporremo al più presto le nostre idee agli alleati - aggiunge - Dopo aver condiviso le priorità, ragioneremo sulle proposte di candidatura: sono certo che la coalizione saprà scegliere il meglio". (ANSA).