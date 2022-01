Giovane morta a Termini Imerese, autopsia conferma malore

(ANSA) - TERMINI IMERESE, 29 GEN - Si svolgeranno oggi i funerali della 24enne barista di Termini Imerese morta per un malore. Per chiarire le cause del decesso della giovane madre la Procura ha disposto l'autopsia e l'esame eseguito all'istituto di medicina legale del Policlinico avrebbe accertato che sarebbe stato causato da un problema cardiaco. La salma è stata restituita alla famiglia per celebrare i funerali. Il sindaco Maria Terranova ha proclamato per oggi il lutto cittadino. La cerimonia si terrà nella chiesa madre di Termini.

"Non la conoscevo se non di vista - ha dichiarato il primo cittadino - ma Termini non è una città grandissima e, alla fine, basta poco per sentirci tutti parte della stessa famiglia.

Capisco bene, dunque, come si sente tutta la città in questo momento: stordita, incredula, impotente. Era giovanissima, bellissima. Lascia una bambina e un'intera comunità nel dolore.

A nome di tutta Termini Imerese mando un abbraccio ai suoi familiari. E mando un bacio a te, ovunque tu sia." (ANSA).