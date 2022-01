Folgorato da scarica elettrica, in casa allaccio abusivo

(ANSA) - PARTINICO, 28 GEN - Un operaio di 39 anni, Giovanni Caronna, è morto in casa a Partinico (Pa) folgorato da una scarica elettrica mentre stava facendo lavori con un flex nella sua abitazione di contrada Badia. Portato all'ospedale Civico di Palermo da alcuni familiari, è morto poco dopo. I medici hanno chiamato i carabinieri che indagano sull'accaduto.

I tecnici dell'Enel hanno accertato che la casa è alimentata con un allaccio abusivo e quindi non ci sarebbe stato il salva vita che avrebbe evitato la tragedia. La salma di Caronna è stata riconsegnata alla famiglia per i funerali. (ANSA).