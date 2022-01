Gdf sequestra addobbi natalizi non sicuri

(ANSA) - PALERMO, 07 GEN - I militari del gruppo pronto impiego Palermo, hanno sequestrato di circa 14.000 articoli non sicuri. I controlli sono scattati in due esercizi commerciali gestiti da cinesi in Via Leonardo da Vinci ed in Via Cataldo Parisio. Sono stati trovati nel corso dei controlli quasi 14 mila tra giocattoli, elettrodomestici, articoli per la casa e per la scuola, commercializzati in violazione del codice del consumo e sicurezza prodotti senza il marchio Ce. Le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza non erano in italiano. Sono stati sequestrati 1.100 tra addobbi, decorazioni e accessori natalizie. I due rappresentanti legali delle attività sono stati multati con 12.000 euro. (ANSA).